Balade Scientifique – Valence, ça pousse ! Champ de Mars Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Partez avec la Ligue de Protection des Oiseaux à la découverte des arbres du parc Jouvet et du parc des Trinitaires pour en apprendre plus sur leurs bienfaits, les menaces auxquelles ils doivent faire face, et découvrir les secrets de la biodiversité..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join the Ligue de Protection des Oiseaux (French League for the Protection of Birds) in discovering the trees of Parc Jouvet and Parc des Trinitaires to learn more about their benefits, the threats they face, and discover the secrets of biodiversity.

Acompañe a la Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves) en un recorrido por los árboles del Parc Jouvet y el Parc des Trinitaires para conocer mejor sus beneficios, las amenazas a las que se enfrentan y los secretos de la biodiversidad.

Gehen Sie mit der Ligue de Protection des Oiseaux auf Entdeckungsreise zu den Bäumen im Parc Jouvet und im Parc des Trinitaires und erfahren Sie mehr über ihre Vorteile, die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, und entdecken Sie die Geheimnisse der Artenvielfalt.

