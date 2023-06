35ème Rallye National de Saint Marcellin & 5ème VHC Champ de Mars Saint-Marcellin, 30 juin 2023, Saint-Marcellin.

Saint-Marcellin,Isère

Le parcours se composera de 11 spéciales en moderne et 10 en VHC réparties sur 2 étapes.

Deux spéciales lors de la 1ère étape le vendredi soir et 3 boucles de 3 spéciales le samedi.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01 . .

Champ de Mars

Saint-Marcellin 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The route will consist of 11 modern and 10 VHC stages spread over 2 legs.

Two special stages on the 1st leg on Friday evening and 3 loops of 3 special stages on Saturday

El recorrido constará de 11 especiales de la categoría moderna y 10 de la categoría VHC, repartidas en 2 etapas.

Dos especiales en la 1ª etapa el viernes por la tarde y 3 bucles de 3 especiales el sábado

Die Strecke besteht aus 11 modernen und 10 VHC-Wertungsprüfungen, die auf zwei Etappen verteilt sind.

Zwei Wertungsprüfungen während der 1. Etappe am Freitagabend und 3 Schleifen mit je 3 Wertungsprüfungen am Samstag

