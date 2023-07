RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS Champ de Mars Lunéville, 30 juillet 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Rassemblement véhicules anciens par l’association Ecurie STANISLAS : Les derniers dimanches de chaque mois, entre 8h et 13h.

– 30 avril

– 28 mai

– 25 juin

– 30 juillet

– 7 août

– 24 septembre

– 29 octobre

– 26 novembre. Tout public

Dimanche 2023-07-30 08:00:00 fin : 2023-07-30 13:00:00. 0 EUR.

Champ de Mars

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Gathering of old vehicles by the association Ecurie STANISLAS: The last Sundays of each month, between 8 am and 1 pm.

? April 30th

? May 28th

? June 25th

? 30th July

? August 7th

? September 24th

? October 29th

? November 26th

Concentración de vehículos antiguos por la asociación Ecurie STANISLAS: los últimos domingos de cada mes, entre las 8.00 y las 13.00 horas.

? 30 de abril

? 28 de mayo

? 25 de junio

? 30 de julio

? 7 de agosto

? 24 de septiembre

? 29 de octubre

? 26 de noviembre

Oldtimertreffen des Vereins Ecurie STANISLAS: An jedem letzten Sonntag des Monats zwischen 8 und 13 Uhr.

? 30. April

? 28. Mai

? 25. Juni

? 30. Juli

? 7. August

? 24. September

? 29. Oktober

? 26. November

Mise à jour le 2023-02-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS