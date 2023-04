Marché de La Bastide-de-Sérou Champ de Mars, 1 janvier 2023, La Bastide-de-Sérou.

Retrouvez les artisans et producteurs locaux à l’ombre du Champ de Mars..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Champ de Mars

La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie



Meet the local craftsmen and producers in the shade of the Champ de Mars.

Conozca a los artesanos y productores locales a la sombra del Campo de Marte.

Finden Sie lokale Handwerker und Produzenten im Schatten des Champ de Mars.

Mise à jour le 2023-01-05 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées