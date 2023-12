Cet évènement est passé Feu d’artifice au Champ de Juillet Champ de Juillet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

2023-12-16 21:00:00

fin : 2023-12-16 21:15:00 Dans le cadre de la Fête foraine, un feu d’artifice sera tiré le samedi 16 décembre à 21h au sein de l’espace vert du champ de Juillet d’une durée d’environ 10 minutes. Une belle nouveauté qui émerveillera petits et grands !.

Champ de Juillet

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

