Fête foraine de Noël Champ de Juillet Limoges, 9 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Près de 80 manèges, animations et stands.

Plus d’informations sur la page Facebook :

https://www.facebook.com/FeteForaineDeLimoges/?locale=fr_FR.

2023-12-09 fin : 2024-01-07 . .

Champ de Juillet

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Nearly 80 rides, entertainment and stalls.

More information on the Facebook page:

https://www.facebook.com/FeteForaineDeLimoges/?locale=fr_FR

Cerca de 80 atracciones, espectáculos y puestos.

Más información en la página de Facebook:

https://www.facebook.com/FeteForaineDeLimoges/?locale=fr_FR

Fast 80 Fahrgeschäfte, Animationen und Stände.

Weitere Informationen auf der Facebook-Seite :

https://www.facebook.com/FeteForaineDeLimoges/?locale=fr_FR

Mise à jour le 2023-11-07 par SPL Terres de Limousin