Fête de la pomme de terre champ de foires, Crevant (36) Fête de la pomme de terre champ de foires, Crevant (36), 15 août 2023, . Fête de la pomme de terre Mardi 15 août, 20h30 champ de foires, Crevant (36) gratuit Défilé à 11 h de tracteurs d’hier à aujourd’hui : Someca, Fiat et New Holland Exposants : arts, outils anciens, vente de produits locaux Vente de pommes de terre, de galettes de pommes de terre et de pâtés de pommes de terre Jeux autour de la patate Evocation du Pérou : train dans la montagne péruvienne, exposition… Parc fleuri : environ 300 variétés de pommes de terre et dahlias L’après-midi (à partir de 15h) : Williams et Manisoul, chanteurs de variétés françaises Le soir (à partir de 20h30) : Bal Trad « Decibal 3ème génération » + feu d’artifice Entrée gratuite Restauration sur place : moules et frites (midi et soir) + restauration rapide Buvette source : événement Fête de la pomme de terre publié sur AgendaTrad champ de foires, Crevant (36) crevant

