SALON DES FLEURS et VIDE GRENIER champ de foire, 7 mai 2023, Vérac. SALON DES FLEURS et VIDE GRENIER Dimanche 7 mai 2023, 07h30 champ de foire Une journée printanière dédiée au jardin et bric à brac pour laquelle chacun peut participer. champ de foire verac Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine SALON DES PLANTES & VIDE GRENIER

Réservations obligatoires

1 café offert aux exposants Exposants de 7H00 à 18H00

Buvette et restauration rapide sur place (à emporter)

L’Association organisatrice se réserve toute la restauration.

Il n’y aura pas d’électricité pour les stands. Chacun devra emmener de quoi se protéger des intempéries. Réservation au 06 73 05 62 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T07:30:00+02:00

2023-05-07T18:00:00+02:00 VERAC EN FETES

