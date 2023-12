Foire et marché de Vayres Champ de foire Vayres, 14 octobre 2023, Vayres.

Vayres Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-14 09:00:00

fin : 2023-10-14 13:00:00

A moins de 10 minutes de Rochechouart et de 20 minutes de Saint-Junien, la ville de Vayres vous donne rendez-vous tous les samedis. Venez faire le plein de bonnes choses, de fruits, de légumes et de produits locaux, au marché de Vayres. Les marchands et leurs étalages vous attendent sous la halle place du Champ de foire et ce jusqu’à 12h30-13h..

.

Champ de foire Sous la halle

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-23 par OT Porte Océane du Limousin