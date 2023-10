Bourse aux plantes d’automne Champ de foire Sourdeval, 19 novembre 2023, Sourdeval.

Sourdeval,Manche

Dès 14h30. Le fonctionnement de la bourse est basé sur le don : pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit.

Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes, des plants potager, des graines, des boutures etc. Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez apporter une tisane, un café, des revues, un gâteau etc. pour favoriser la convivialité et les contacts..

2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 . .

Champ de foire Foirail

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Starting at 2:30 pm. The operation of the exchange is based on the gift: no counterpart, no monetary exchange, everything is free

To participate, you just have to bring your own plants, vegetable garden plants, seeds, cuttings etc. If you don’t have plants to give, you can bring an herbal tea, a coffee, magazines, a cake, etc. to promote conviviality and contacts.

A partir de las 14.30 horas. El funcionamiento del mercado se basa en el regalo: no hay contrapartida, no hay intercambio monetario, todo es gratis

Para participar, basta con traer plantas, hortalizas, semillas, esquejes, etc. Si no tienes plantas para regalar, puedes traer una tisana, un café, revistas, un pastel, etc. para fomentar la convivencia y los contactos.

Ab 14:30 Uhr. Die Börse funktioniert auf der Grundlage von Spenden: keine Gegenleistung, kein Geldaustausch, alles ist kostenlos

Um teilzunehmen, müssen Sie nur selbst Pflanzen, Gemüsepflanzen, Samen, Stecklinge usw. mitgebracht haben. Wenn Sie keine Pflanzen zu verschenken haben, können Sie auch Kräutertee, Kaffee, Zeitschriften, Kuchen usw. mitbringen, um die Geselligkeit und die Kontakte zu fördern.

