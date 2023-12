Fête des belles mécaniques d’antan Champ de Foire Scorbé-Clairvaux Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne Fête des belles mécaniques d’antan Champ de Foire Scorbé-Clairvaux, 18 mai 2024, Scorbé-Clairvaux. Fête des belles mécaniques d’antan 18 et 19 mai 2024 Champ de Foire Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T09:00:00+02:00 – 2024-05-19T19:00:00+02:00 Fête sur deux jours. Vide grenier. Expo de voitures anciennes ( association Teuf-Teuf ), motos, motoculteurs, camions et tracteurs anciens. Machines de battage à l’ancienne. Balade en tracteurs possible jusqu’à la champignonnière. Animation de présentation lors des deux jours.

Samedi soir, soirée dansante avec repas. Réservations pour le repas par sms au 06.08.83.72.20.

