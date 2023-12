Village de Noël Champ de Foire Saint-Laurent-Médoc, 1 décembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La Comité des Fêtes de Saint-Laurent-Médoc organise son village de Noël sur le site du Champ de Foire de Bernos.

Notre village de Noël n’est pas qu’un marché de Noël, c’est avant tout un lieu de promenade dans des univers magiques, d’échange et de partage.

Il y aura des animations pour les enfants, des photos avec le Père Noël, des jeux, …

Nous prévoyons des illuminations pour rendre le site et la promenade encore plus magique.

Le soir nous avons prévu de la restauration sur place….

Vente de sapins.

A cette occasion , nous avons lancé une tombola dont les tickets sont à acheter chez les commerçants de St Laurent, et sur place le 09 décembre.

Lors de la tombola, il y aura un seul et unique gagnant pour la hotte complète du Père Noël. (tirage au sort à 21h30)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Champ de Foire Rue Champs de Foire de Bernos

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Office de Tourisme Médoc-Vignoble informs you :

The Comité des Fêtes de Saint-Laurent-Médoc is organizing its Christmas village on the Champ de Foire de Bernos site.

Our Christmas village isn’t just a Christmas market, it’s above all a place for strolling through magical worlds, exchanging and sharing.

There will be entertainment for children, photos with Santa Claus, games, etc.

We’re also planning illuminations to make the site and the walk even more magical.

In the evening, we’ll be serving food on site….

Christmas tree sale.

To mark the occasion, we’ve launched a raffle, tickets for which can be purchased from St Laurent retailers and on site on December 09.

During the tombola, there will be one and only one winner for the complete Santa’s hood (draw at 9:30 p.m.).

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El Comité des Fêtes de Saint-Laurent-Médoc organiza su pueblo de Navidad en el Champ de Foire de Bernos.

Nuestro pueblo de Navidad no es sólo un mercado navideño, es sobre todo un lugar para pasear por mundos mágicos, para compartir e intercambiar ideas.

Habrá animación para niños, fotos con Papá Noel, juegos, etc.

También hemos previsto iluminaciones para que el lugar y el paseo sean aún más mágicos.

Por la noche, serviremos comida in situ ….

Venta de árboles de Navidad.

Para celebrar la ocasión, hemos puesto en marcha una rifa cuyos boletos pueden comprarse en los comercios de St Laurent y en el propio recinto el 9 de diciembre.

Durante la rifa, habrá un ganador y sólo un ganador del saco completo de Papá Noel (sorteo a las 21.30 h).

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Das Festkomitee von Saint-Laurent-Médoc organisiert sein Weihnachtsdorf auf dem Gelände des Champ de Foire in Bernos.

Unser Weihnachtsdorf ist nicht nur ein Weihnachtsmarkt, sondern vor allem ein Ort, an dem man in magischen Welten spazieren gehen, sich austauschen und teilen kann.

Es wird Animationen für Kinder, Fotos mit dem Weihnachtsmann, Spiele, … geben.

Wir planen Beleuchtungen, um den Ort und den Spaziergang noch magischer zu machen.

Am Abend planen wir Essen und Trinken vor Ort…..

Verkauf von Tannenbäumen.

Bei dieser Gelegenheit haben wir eine Tombola gestartet, deren Lose bei den Händlern von St Laurent und am 09. Dezember vor Ort gekauft werden können.

Bei der Tombola wird es einen einzigen Gewinner für den kompletten Sack des Weihnachtsmannes geben (Auslosung um 21.30 Uhr).

