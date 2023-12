Marché à Saint Germain les Belles Champ de foire Saint-Germain-les-Belles, 2 septembre 2023, Saint-Germain-les-Belles.

Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-02 08:00:00

fin : 2023-09-02 12:00:00

Marché tous les 1er et 3ème samedi du mois. Place du champ de foire .Producteurs locaux, créateurs et artisans vous proposeront viande, oeufs, légumes, plats cuisinés ou encore créations textiles, produits cosmétiques et bijoux pour remplir à loisirs votre cabas!.

Champ de foire

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



