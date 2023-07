Marché à Saint Germain les Belles Champ de foire Saint-Germain-les-Belles, 17 juin 2023, Saint-Germain-les-Belles.

Saint-Germain-les-Belles,Haute-Vienne

Marché tous les 1er et 3ème samedi du mois. Place du champ de foire .Producteurs locaux, créateurs et artisans vous proposeront viande, oeufs, légumes, plats cuisinés ou encore créations textiles, produits cosmétiques et bijoux pour remplir à loisirs votre cabas!.

Champ de foire

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Market every 1st and 3rd Saturday of the month. Local producers, creators and craftsmen will offer you meat, eggs, vegetables, cooked dishes or textile creations, cosmetics and jewelry to fill your shopping bag!

Mercado cada primer y tercer sábado de mes. Productores, diseñadores y artesanos locales venderán carne, huevos, verduras y platos preparados, así como productos textiles, cosméticos y bisutería para llenar su bolsa de la compra

Markt jeden 1. und 3. Samstag im Monat. Lokale Produzenten, Designer und Kunsthandwerker bieten Ihnen Fleisch, Eier, Gemüse, Fertiggerichte oder auch Textilien, Kosmetika und Schmuck an, um Ihre Einkaufstasche zu füllen!

