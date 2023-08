FÊTE DE LA BIÈRE Champ de foire Saint-Avold, 14 octobre 2023, Saint-Avold.

Saint-Avold,Moselle

La municipalité de Saint-Avold organise sa première fête de la bière : ne manquez pas l’occasion de célébrer cet événement et préparez-vous à vivre une expérience immersive, avec ambiance garantie. Des bières artisanales et traditionnelles allemandes seront proposées, ainsi que de la restauration : choucroute, grillades, bretzel, …Afin de vous plonger dans l’ambiance bavaroise, le groupe de musique Jacky Melody vous transportera au cœur des tablées allemandes et vous donnera envie de serrer les coudes de vos voisins de table et de vous balancer au rythme des mélodies festives ! Billets en vente exclusivement à l’Office de Tourisme de Saint-Avold. En souvenir, pour chaque entrée achetée, un eco-cup réutilisable offert. Entrée interdite aux moins de 18 ans.. Adultes

Samedi 2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 23:59:00. 10 EUR.

Champ de foire Salle Agora

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est



The municipality of Saint-Avold is organizing its first Oktoberfest: don’t miss the opportunity to celebrate this event and get ready for an immersive experience, with atmosphere guaranteed. Craft and traditional German beers will be on offer, as well as food and drink: sauerkraut, grilled meats, pretzels, etc. To immerse you in the Bavarian ambience, the Jacky Melody music group will transport you to the heart of the German table, making you want to shake hands with your table-mates and sway to the rhythm of the festive melodies! Tickets on sale exclusively at the Saint-Avold Tourist Office. A free reusable eco-cup as a souvenir for every ticket purchased. Entry forbidden to under-18s.

La ciudad de Saint-Avold organiza su primera Fiesta de la Cerveza: no pierda la ocasión de celebrar este acontecimiento y prepárese para una experiencia envolvente, con ambiente garantizado. Se ofrecerán cervezas artesanales y tradicionales alemanas, así como comida y bebida: chucrut, carnes a la parrilla, pretzels, etc. Para sumergirle en el ambiente bávaro, el grupo musical Jacky Melody le transportará al corazón de la mesa alemana y hará que quiera estrechar la mano de sus compañeros de mesa y contonearse al ritmo de las melodías festivas Entradas a la venta exclusivamente en la Oficina de Turismo de Saint-Avold. Como recuerdo, una taza ecológica reutilizable de regalo por cada entrada adquirida. Prohibida la entrada a menores de 18 años.

Die Gemeinde Saint-Avold organisiert ihr erstes Bierfest: Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses Ereignis zu feiern, und bereiten Sie sich auf ein immersives Erlebnis mit garantierter Stimmung vor. Es werden handwerklich gebraute und traditionelle deutsche Biere angeboten, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Sauerkraut, Gegrilltes, Brezeln, … Um Sie in die bayerische Atmosphäre einzutauchen, wird Sie die Musikgruppe Jacky Melody in das Herz deutscher Tafeln versetzen und Sie dazu bringen, die Ellbogen Ihrer Tischnachbarn zu drücken und im Rhythmus der festlichen Melodien mitzuschwingen! Eintrittskarten sind ausschließlich im Fremdenverkehrsamt von Saint-Avold erhältlich. Als Andenken gibt es für jeden gekauften Eintritt einen wiederverwendbaren Eco-Cup geschenkt. Eintritt für Personen unter 18 Jahren verboten.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE