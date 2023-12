Dégustation de viande charolaise Champ de Foire (premier chalet) Saint-Christophe-en-Brionnais Catégories d’Évènement: Saint-Christophe-en-Brionnais

fin : 2024-10-30 12:30:00 . Complétez votre visite du marché aux bestiaux de Saint-Christophe avec une dégustation de viande Charolaise.

Dans un espace pédagogique, des professionnels (bouchers, restaurateurs, éleveurs) vous feront découvrir cette viande de renom. Ils partageront avec vous leurs connaissances et leurs expériences. Ils ne manqueront pas de répondre à vos questions. EUR.

Champ de Foire (premier chalet) Grande allée de Tenay

Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

