Randonnée de la chèvre Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre, 3 septembre 2023, Pouligny-Saint-Pierre.

Pouligny-Saint-Pierre,Indre

Randonnée sur les chemins de la commune et aux alentours..

Dimanche 2023-09-03 à 08:00:00 ; fin : 2023-09-03 . 4 EUR.

Champ de foire

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire



Hiking on the paths of the town and the surrounding area.

Senderismo por los senderos del municipio y sus alrededores.

Wandern auf den Wegen in der Gemeinde und in der Umgebung.

Mise à jour le 2023-06-01 par ADT INDRE