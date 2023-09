Foire mensuelle Moulins-Engilbert Champ de Foire Moulins-Engilbert Catégories d’Évènement: Moulins-Engilbert

Nièvre Foire mensuelle Moulins-Engilbert Champ de Foire Moulins-Engilbert, 3 octobre 2023, Moulins-Engilbert. Moulins-Engilbert,Nièvre .

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . .

Champ de Foire Place du Champ de Foire

Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-05-30 par OT RIVES DU MORVAN Détails Catégories d’Évènement: Moulins-Engilbert, Nièvre Autres Lieu Champ de Foire Adresse Champ de Foire Place du Champ de Foire Ville Moulins-Engilbert Departement Nièvre Lieu Ville Champ de Foire Moulins-Engilbert latitude longitude 46.988137;3.809422

Champ de Foire Moulins-Engilbert Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins-engilbert/