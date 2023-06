Marché guinguette Champ de Foire Montmeyran, 6 juillet 2023, Montmeyran.

Montmeyran,Drôme

Marché Guinguette avec Concert Gratuit le Jeudi 6 Juillet de 17h à 23h.



Venez nombreux à la rencontre de nos Producteurs, Artisans et Créateurs.

Buvette et restauration sur place..

2023-07-06 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-06 . .

Champ de Foire Place du Champ de Foire

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Guinguette market with free concert on Thursday July 6 from 5pm to 11pm.



Come and meet our Producers, Craftsmen and Designers.

Refreshments and snacks on site.

Mercado de Guinguette con concierto gratuito el jueves 6 de julio de 17:00 a 23:00 horas.



Venga a conocer a nuestros productores, artesanos y diseñadores.

Refrescos y comida in situ.

Guinguette-Markt mit kostenlosem Konzert am Donnerstag, den 6. Juli von 17:00 bis 23:00 Uhr.



Kommen Sie zahlreich, um unsere Produzenten, Handwerker und Designer zu treffen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-01 par Valence Romans Tourisme