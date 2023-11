Marché de Noël A.S. linards pétanque Champ de foire Linards, 9 décembre 2023, Linards.

Linards,Haute-Vienne

Pour vos achats de Noël plus de 30 exposants gourmands et créatifs

Photo avec le Père Noël

Balade en calèche, en poney

Maquillage pour enfant

Buvette + possibilité de se restaurer auprès de nos exposants ou vente en emporter..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00.

Champ de foire Le Bourg

Linards 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For your Christmas shopping, more than 30 gourmet and creative exhibitors

Photo with Santa Claus

Horse-drawn carriage and pony rides

Face painting for children

Refreshments + possibility of eating with our exhibitors or take-away.

Más de 30 expositores creativos y gastronómicos para ayudarte con tus compras navideñas

Foto con Papá Noel

Paseos en carruaje y poni

Pintacaras para niños

Refrescos + posibilidad de comer con nuestros expositores o para llevar.

Für Ihre Weihnachtseinkäufe mehr als 30 Aussteller für Feinschmecker und Kreative

Foto mit dem Weihnachtsmann

Spaziergang in einer Kutsche, auf einem Pony

Schminken für Kinder

Getränkeausschank + Möglichkeit, sich bei unseren Ausstellern zu verpflegen oder etwas zum Mitnehmen zu verkaufen.

