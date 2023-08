Festival Ale fest Champ de foire Le Veurdre, 9 septembre 2023, Le Veurdre.

Le Veurdre,Allier

Rejoignez-nous à ce festival unique alliant bière artisanale, rock et saveurs délicieuses. Ne manquez pas cette recette parfaite associant les meilleures brasseries du Loup et Ouche Nanon, une ambiance musicale enivrante à souhait. C’est la fête assurée !.

2023-09-09 19:00:00 fin : 2023-09-09 . .

Champ de foire

Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us at this unique festival combining craft beer, rock and delicious flavors. Don’t miss this perfect recipe combining the best breweries of Le Loup and Ouche Nanon, and an intoxicating musical atmosphere to match. It’s a guaranteed party!

Únase a nosotros en este festival único que combina cerveza artesanal, rock y sabores deliciosos. No te pierdas esta receta perfecta que combina las mejores cervecerías de Le Loup y Ouche Nanon, y un ambiente musical de lo más embriagador. ¡Es una fiesta garantizada!

Begleiten Sie uns auf diesem einzigartigen Festival, das handwerklich gebrautes Bier, Rockmusik und köstliche Aromen miteinander verbindet. Lassen Sie sich dieses perfekte Rezept nicht entgehen, das die besten Brauereien von Le Loup und Ouche Nanon mit einer berauschenden musikalischen Atmosphäre verbindet. Da ist die Party garantiert!

