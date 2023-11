Vente de crêpes Champ de foire Gannat, 9 décembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Venez soutenir une bonne cause et passer un moment convivial !Venez déguster de délicieuses crêpes et boissons à prix abordables.

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon..

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 21:00:00. .

Champ de foire

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and support a good cause and have a great time! Enjoy delicious crepes and drinks at affordable prices.

All profits will be donated to the Telethon.

Venga a apoyar una buena causa y a pasarlo en grande. Disfrute de deliciosos crêpes y bebidas a precios asequibles.

Todos los beneficios se donarán al Teletón.

Unterstützen Sie einen guten Zweck und verbringen Sie einen geselligen Moment!Kommen Sie und genießen Sie leckere Crêpes und Getränke zu erschwinglichen Preisen.

Der gesamte Erlös wird an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme Val de Sioule