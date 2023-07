Festival Les Cultures du Monde – Soirée Trad Champ de Foire Gannat, 28 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Le Festival Les Cultures du Monde vous invite à son bal trad Auvergne avec trois groupes : #Trad (Gannat), Trio Ati Me Care (Centre France) et Vous autres Jeunes Gens (Centre France)..

2023-07-28 21:00:00

Champ de Foire

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival Les Cultures du Monde invites you to its Auvergne trad ball with three groups: #Trad (Gannat), Trio Ati Me Care (Centre France) and Vous autres Jeunes Gens (Centre France).

El Festival Les Cultures du Monde le invita a su baile tradicional de Auvernia con tres grupos: #Trad (Gannat), Trio Ati Me Care (Centre France) y Vous autres Jeunes Gens (Centre France).

Das Festival Les Cultures du Monde lädt Sie zu seinem Trad-Ball Auvergne mit drei Gruppen ein: #Trad (Gannat), Trio Ati Me Care (Zentralfrankreich) und Vous autres Jeunes Gens (Zentralfrankreich).

