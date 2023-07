Festival Les Cultures du Monde – Ateliers Créatifs et Stage Champ de Foire Gannat, 26 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Le Festival Les Cultures du Monde propose divers ateliers créatifs et un stage afin de découvrir les traditions des pays invités lors de cet événement..

2023-07-26 10:30:00 fin : 2023-07-29 12:00:00. EUR.

Champ de Foire

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival Les Cultures du Monde offers a variety of creative workshops and a training course to discover the traditions of the countries invited to the event.

El Festival Les Cultures du Monde ofrece una serie de talleres creativos y un curso para descubrir las tradiciones de los países invitados al evento.

Das Festival Les Cultures du Monde bietet verschiedene kreative Workshops und ein Praktikum an, um die Traditionen der Länder kennenzulernen, die zu dieser Veranstaltung eingeladen wurden.

