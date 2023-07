Festival Les Cultures du Monde – Ateliers Danses Adultes Champ de Foire Gannat, 26 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Le Festival Les Cultures du Monde vous propose de découvrir et apprendre les danses de diverses cultures accompagnées par les groupes invités..

2023-07-26 10:30:00 fin : 2023-07-29 12:00:00. EUR.

Champ de Foire

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Festival Les Cultures du Monde invites you to discover and learn the dances of various cultures, accompanied by guest groups.

El Festival Les Cultures du Monde le invita a descubrir y aprender los bailes de diversas culturas, acompañados por grupos invitados.

Das Festival Les Cultures du Monde bietet Ihnen die Möglichkeit, Tänze aus verschiedenen Kulturen zu entdecken und zu erlernen, die von eingeladenen Gruppen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Val de Sioule