Festival Les Cultures du Monde – Découverte des savoir-faire Champ de Foire Gannat, 26 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Tout au long du festival venez découvrir le savoir-faire des artisans et producteurs implantés sur le territoire Pays Vichy Auvergne avec le travail de la lave émaillée, la vigne, la verrerie, la vannerie et de la gastronomie avec la pompe aux grattons..

2023-07-26 10:30:00 fin : 2023-07-30 21:30:00. .

Champ de Foire

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Throughout the festival, come and discover the skills of craftsmen and producers based in the Pays Vichy Auvergne region, working with enamelled lava, vineyards, glassmaking, basketry and gastronomy with the pompe aux grattons.

A lo largo del festival, venga a descubrir los oficios de los artesanos y productores de la región de Pays Vichy Auvergne, con sus trabajos en lava esmaltada, viñedos, vidriería, cestería y gastronomía con la pompe aux grattons.

Entdecken Sie während des gesamten Festivals das Know-how der Handwerker und Produzenten, die in der Region Pays Vichy Auvergne ansässig sind, mit der Bearbeitung von glasierter Lava, Weinreben, Glaswaren, Korbflechterei und Gastronomie mit der « pompe aux grattons ».

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule