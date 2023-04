ELBEUF…A bicyclette ! Champ de foire Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

ELBEUF…A bicyclette ! Champ de foire, 6 mai 2023, Elbeuf. ELBEUF…A bicyclette ! Samedi 6 mai, 15h00 Champ de foire Gratuit, sur inscription. Dans le cadre de la Fête de la Ville d’Elbeuf, Seine de Printemps, empruntez une portion de l’itinéraire « La Seine à Vélo ». Accompagné d’un guide-conférencier découvrez la richesse du patrimoine d’Elbeuf et de ses alentours, entre Seine et villes. Vous terminerez par une visite express des collections de la Fabrique des Savoir, récemment labellisée. Accueil Vélo.

Durée : 2h

Venir avec votre vélo – Port du casque conseillé

Pour adultes et familles (enfants accompagnés)

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

