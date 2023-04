Seine de printemps Champ de foire, 6 mai 2023, Elbeuf.

Seine de printemps Samedi 6 mai, 14h00 Champ de foire Entrée libre

Depuis 2018, la Ville est engagée pour la COP 21 locale aux côtés de la Métropole Rouen Normandie. L’objectif est de fédérer les acteurs économiques, les communes et les citoyen·ne·s pour que chacun·e construise son engagement pour le climat.

Cette manifestation est écolabellisée.

Village nature et environnement

Décoration participative en amont et sur site le matin : 300 fleurs (Lotromonde) et roue-fleurs (Ville d’Elbeuf sur Seine)

Spectacle « Du Rififi dans le potager » (Pile Poil et compagnie) – Avec humour et fantaisie, les Ripp’tout vous invitent à découvrir le plaisir de vivre en harmonie avec la nature, à prendre conscience de l’impact des pesticides et autres produits chimiques sur notre santé, l’eau, la faune, l’environnement… et à adopter les solutions alternatives durables. – 45 à 50 min

Balades en calèche (Les crins de verdure)

Animation terrarium (Les petits pas)

Parcours sensoriel et découverte de la nature par les 5 sens (Va Nu Pied)

Coin lecture sur la nature et le vélo (Médiathèque municipale La Navette)

Bourse aux plants (Ecolomouv, Les jardins familiaux et un collectif d’habitants

Échange de plants et de graines entre particuliers.

Ateliers créatifs :

Création de 50 fleurs avec les habitants, 14h-19h (Lotromonde)

Création de 30 chapeaux fleurs (Les Folizettes, collectif d’habitants)

Création de mobiles en bois par les enfants (Les ateliers de Lae)

Fabrication d’un marque page avec des éléments naturels (MJC)

Atelier « sciences environnementales » (MJC)

Création d’attrape-rêves en récup (Renaître La recyclerie)

Jeux :

Jeu de l’oie sur la biodiversité, jeu d’identification des animaux, atelier créatif sur les empreintes des animaux de Normandie (Fabrique des savoirs)

Smedar game

Jeux sur la nature et le vélo (Anim’Elbeuf, ludothèque)

Petits chevaux (Les petits chevaux)

Sensibilisation au développement durable et conseil :

Présentation des dispositifs d’accompagnement à la rénovation énergétique des propriétaires individuelles (Altern)

Présentation Seinergia (REE)

Stand AMAP

Disco soupe (Zéro déchet Rouen) :

Collecte de fruits et légumes sur le marché, ateliers cuisine zéro déchets pour réaliser soupes, jus de fruits et compotes dans une ambiance festive.

– Dès 10h30 : annonce de l’événement aux passants qui vont au marché

– À partir de 13h : collecte des invendus auprès des vendeurs

– À partir de 14h : départ place du Champ de foire pour la préparation des légumes et des fruits, en plein air

– De 18h30 à 20h30 : accueil du public, en servant la soupe, en gérant la consigne pour les éco-cups, les bols et les cuillères.

– À 20h30 : rangement et clôture festive

Village vélo (ateliers et démonstration)

Shows BMX – Duo de riders avec des figures très spectaculaires au sol, sessions de 5 à 10 min.

Skate park – Équipé de 4 quater pipe, 4 grint box, 1 rampe et 1 piste de draisienne (à partir de 5 ans).

Vélos smoothie (à partir de 8 ans et adulte) « Mon p’tit atelier de la Cop 21 »

Bourse aux vélos (Sabine, Grand Elbeuf à vélo et Renaissance vélo)

Atelier auto réparation, vélo école avec parcours d’initiation (Cicérone) / « Mon p’tit atelier de la Cop 21 »

Stand Lovélo (vélo pliable, vélo cargo, vélo électrique)

Stand Grand Elbeuf à vélo – Association qui promeut l’usage du vélo au quotidien pour tous les types de déplacement (loisirs, trajet domicile, travail, utilitaire). Formation vélos à assistance électrique.

Présentation du club et activités (Vélo club de la Saussaye)

Village sport santé

Village sport-santé – 15 associations ayant des sections ou des créneaux de sport-santé ou sport adapté présentent leurs activités.

Initiations pour tous :

Soft volley

Rugby santé

Basket santé

Yoga (Pôle des thérapeutes)

Tai chi

Pilates

Gym activ’

Marche nordique

Circuit training

Paddle adapté

Kayak adapté

Boxe santé

Tennis santé

Tennis de table adapté

Une carte de pratique est délivrée à l’entrée du village.

Stand maison sport santé et Atelier Santé Ville : Information et conseils pour une activité physique pérenne : activités pour tous, quelque soit l’âge et l’état de santé.

Spectacle « Professeur Biscoto » – (Pile Poil et compagnie) – 45 à 50 min. Filou n’a qu’une passion dans la vie : manger du chocolat. Aujourd’hui, il a rendez-vous chez son ami le professeur Biscoto, qui va lui donner une mission de la plus haute importance : se mettre au sport pour être en bonne santé ! Heureusement, les enfants seront là pour aider et motiver Filou, le roi de la gourmandise !

Pour profiter de la fête !

Pensez à adapter votre tenue et vos chaussures si vous souhaitez profiter des initiations sportives. Pour la disco soupe, apportez un bol, un gobelet et une cuillère pour éviter la consigne ! Seulement quelques imprimés seront à disposition sur site.

en amont

Conférence sport santé, « En vie d’activité » : Interventions de professionnels de santé, un médecin, un kinésithérapeute et une diététicienne. Retour d’expérience par des associations du territoire et un focus sur la maison sport-santé. À destination des professionnels de santé, des élus, des partenaires locaux et des clubs sportifs pour promouvoir et sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique. – Vendredi 5 mai à partir de 18h

Bourse aux plantes (Ecolomouv, Les jardins familiaux et un collectif d’habitants) Vous souhaitez participer à la bourse aux plantes ? Préparez des semis, ensachez vos graines, faites des boutures pour les échanger avec d’autres particuliers.

Bourse aux vélos (Sabine, Grand Elbeuf à vélo et Renaissance vélo)

Vous souhaitez participer à la bourse aux vélos ? Préparez votre ancien vélo ou vos accessoires. Ils seront mis en vente le jour de l’événement.

Info-riverains Seine de printemps

Des modifications temporaires de stationnement et de circulation sont nécessaires pour le bon déroulement de l’événement.

Le stationnement sera interdit le samedi 6 mai 2023 :

Sur le parking gravillonné du Champ de foire, celui-ci étant destiné à l’installation d’exposants de Seine de printemps. Place du Champ de foire.

Du samedi 6 mai 2023 de 6h à 0h :

Seine de printemps est marqué par la fermeture des voies sur berge à la circulation des véhicules, afin que les habitants se ré approprient l’espace, tout en favorisant les mobilités douces.

La voie de la Déclaration universelle des droits de l’homme sera fermée à la circulation pour tous les véhicules motorisés et les vélos, entre le rond-point Solférino et la rue Jean de la Fontaine.

Une déviation sera mise en place pour les véhicules venant de Caudebec les Elbeuf vers Elbeuf sur Seine :

• Voie de la déclaration universelle des droits de l’homme

• Rue jean de la fontaine

• Place du champ de foire

• Rue Solférino

• Voie de la déclaration universelle des droits de l’homme

En raison des travaux sur la ZAC Marignan, la circulation et le stationnement sont interdits rue Jean de la Fontaine, de la rue d’Alsace jusqu’à la voie de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Une déviation sera mise en place pour les véhicules venant d’Orival vers Caudebec les Elbeuf :

• Voie de la Déclaration universelle des droits de l’homme Rue Solférino

• Place du Champ de foire

• Rue d’Alsace

• Rue du port

• Voie de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Rendez-vous samedi 6 mai, de 14h à 20h30, au champ de Foire à Elbeuf sur Seine

Champ de foire Place du Champ de foire, Elbeuf

