Exposition : La Grande Lessive Champ de Foire Écouché-les-Vallées, 19 octobre 2023, Écouché-les-Vallées.

Écouché-les-Vallées,Orne

Venez étendre votre œuvre, sur le thème « Avec ou sans eau » au Champ de Foire d’Ecouché

Selon la météo.

Vendredi 2023-10-19 09:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Champ de Foire

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie



Come and display your work on the theme « With or without water » at the Champ de Foire in Ecouché

Weather permitting

Venga a exponer sus obras sobre el tema « Con o sin agua » en el Champ de Foire de Ecouché

Si el tiempo lo permite

Erweitern Sie Ihr Kunstwerk zum Thema « Mit oder ohne Wasser » auf dem Champ de Foire in Ecouché

Je nach Wetterlage

Mise à jour le 2023-09-13 par Argentan Intercom