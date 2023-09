Fête Foraine Champ de Foire Cany-Barville, 21 octobre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Auto-tamponneuse, barbe à papa, croustillons… La Fête Foraine de Cany-Barville ouvrira ses portes du 21 octobre au 2 novembre 2022 !

Tarifs réduits le mercredi 25 octobre !.

Vendredi 2023-10-21 fin : 2023-11-02 . .

Champ de Foire

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Bumper cars, cotton candy, potato chips… The Cany-Barville funfair opens its doors from October 21 to November 2, 2022!

Reduced rates on Wednesday, October 25!

Coches de choque, algodón de azúcar, patatas fritas… El parque de atracciones de Cany-Barville abrirá del 21 de octubre al 2 de noviembre de 2022

Tarifas reducidas el miércoles 25 de octubre

Autoscooter, Zuckerwatte, Knusperstangen… Der Jahrmarkt in Cany-Barville öffnet seine Pforten vom 21. Oktober bis zum 2. November 2022!

Ermäßigte Preise am Mittwoch, den 25. Oktober!

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche