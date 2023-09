Visites commentées du champ de bataille des Mathes Champ de bataille des Mathes Saint-Hilaire-de-Riez, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-de-Riez.

Visites commentées du champ de bataille des Mathes 16 et 17 septembre Champ de bataille des Mathes Accès libre et gratuit pour tous.

Le long d’un parcours pédagogique, découvrez :

– L’histoire de l’ancienne île de Rié,

– L’histoire de la bataille de l’île Rié avec la présence de Louis XIII, le 16 avril 1622,

– L’histoire de la bataille des Mathes et la mort du généralissime vendéen, Louis de La Rochejaquelein, le 4 juin 1815.

Sur ce promontoire de l’ancienne île de Rié, les dunes et les marais invitent à la mémoire des Guerres de Vendée. Catholiques et protestants au XVIIe siècle, royalistes et bonapartistes au XIXe, des hommes se sont battus, en ce lieu, pour leur religion ou leurs idéaux.

Dans cette ancienne île du Bas-Poitou, six années avant le Grand Siège de La Rochelle, Louis XIII avait infligé une lourde défaite aux armées protestantes de l’Ouest. Deux siècles plus tard, pendant l’épisode des Cent-Jours, le général vendéen Louis de La Rochejaquelein était tombé au combat, sur ces mêmes champs de bataille, sans être parvenu à rétablir Louis XVIII sur le trône.

Champ de bataille des Mathes Chemin de la Tisonnière Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée Pays de la Loire

RD 59 – Direction Le Perrier – Au lieu-dit La Fradinière, prendre chemin de la Grenouillère. Rendez-vous sur le parking du site, situé chemin de la Tisonnière.

