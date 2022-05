Champ de Bataille à l’heure de Downton Abbey ! Domaine du Champ de Bataille Sainte-Opportune-du-Bosc Catégories d’évènement: Eure

La troupe du Ballet Impérial investit le Domaine du Champ de Bataille pour nous faire vivre des moments exceptionnels. A vec des ateliers, des rencontres, des pique-niques, c’est une expérience unique à laquelle vous êtes invités. Ce sont plus de 40 comédiens en costume d’époque qui vous attendent.

20 €, 15€ (< 26 ans, PMR, demandeurs d'emploi), gratuit < 7 ans Faites un saut dans le temps et vivez à la Belle époque ! Leçon de maintien, arts de la table, jeux, danses... Downton Abbey se délocalise à Champ de Bataille le temps d'un week-end. Domaine du Champ de Bataille 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc Sainte-Opportune-du-Bosc Eure

