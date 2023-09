Visite du captage d’eau potable de la source de Villeron Champ captant de Villeron Villemer, 16 septembre 2023, Villemer.

Organisée par Eau de Paris

Périmètre sourcier de Villeron, Impasse des sources – 77250 Villemer.

Visite gratuite sans inscription.

Champ captant de Villeron Impasse des sources 77250 Villemer Villemer 77250 Seine-et-Marne Île-de-France 01 42 24 54 02 http://www.eaudeparis.fr Situé en bordure du Lunain, le champ captant de Villeron, d’une surface de 50 hectares, est protégé et préservé de toute pollution par une gestion écologique mise en place par Eau de Paris sur l’ensemble du périmètre. Construit à partir de 1900, celui-ci est composé de 36 puits et forages, des puits anciens et des forages plus récents qui concourent à l’alimentation en eau des Parisiens. Vous accéderez exceptionnellement au puits de Saint Thomas, une occasion unique de découvrir ce riche patrimoine. Ce périmètre est en partie classé en « Zone Natura 2000 ». (En partenariat avec l’Association Naturaliste de la Vallée du Loing ANVL). Depuis Fontainebleau, prendre la D148 direction Rebours. Passez Episy toujours sur la D148 et longez l’étang de Villeron. Au prochain croisement prendre à droite en direction de Villeron, rue de la Colonie. Arrivée à l’impasse des Sources au prochain croisement. (Parking) Depuis Nemours, prendre la D403 en direction de Villemer, traverser Villemer et prendre la D148 en direction de Rebours, passez Rebours restez sur la D148 en direction de Cugny. Longer l’étang de Villeron. Au prochain croisement entrer dans Villeron par la rue de la Colonie. Arrivée impasse des Sources au prochian croisement. (Parking) Depuis Moret -sur-Loing, prendre la direction d’Episy, continuer sur la D148 en direction de Rebours et Villemer. Tournée à droite vers Villeron par la rue de la Colonie. Arrivée impasse des Sources au prochain croisement. (Parking)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

