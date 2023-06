Intervillage d’Evaux en Fête Champ Avel Évaux-les-Bains, 1 juillet 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Intervillage (tir à la corde, parcours de brouette, planter de clous..) inscription sur réservation , banda, bal gratuit plein air

Buvette sur place, restauration rapide sur place le soir.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Champ Avel

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Intervillage (tug-of-war, wheelbarrow course, nail planting…) registration on reservation, banda, free open-air dance

Refreshment bar on site, fast food on site in the evening

Intervillage (tira y afloja, carrera de carretillas, plantación de clavos, etc.) inscripción previa reserva, banda, verbena gratuita

Bar de refrescos in situ, comida rápida in situ por la noche

Intervillage (Seilziehen, Schubkarrenparcours, Nägel einschlagen…) Anmeldung mit Reservierung , Banda, kostenloser Open-Air-Ball

Getränke vor Ort, Schnellimbiss am Abend

Mise à jour le 2023-06-19 par Creuse Confluence Tourisme