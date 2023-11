Stage de clown Circ’A Pic Chamousseau Château-Chervix, 10 février 2024, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

Circ’à Pic présente son Stage de Clown encadré par Vicky Versari . Durant cette traversée de deux jours, nous cheminerons vers différents espaces pour que les clown.e.s puissent prendre place. Un bon décrassage à l’entrée, pour se reconnecter à soi, et faire de la place. Suivi d’un joyeux remue-ménage mousseux qui nous émoustillera et nous fera entrer dans le jeu, seul avec soi-même ou avec les autres. Il y aura sûrement des rires, des pleurs, du collectif, de la solitude, des expériences. Et surtout un pas de plus franchi vers l’inconnu et l’ouverture de l’espace des possibles.

Nez de clowns et maquillage fournis..

2024-02-10 fin : 2024-02-10 16:30:00. EUR.

Chamousseau

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Circ’à Pic presents its Clown Course led by Vicky Versari . During this two-day journey, we’ll move into different spaces where clowns can take their place. A good cleansing at the entrance, to reconnect with oneself and make room. Followed by a frothy merry-go-round to get us all excited and into the game, alone with ourselves or with others. There’s sure to be laughter, tears, group work, solitude and experimentation. But above all, we’ll be taking another step into the unknown, opening up a whole new world of possibilities.

Clown noses and make-up provided.

Circ’à Pic presenta su curso de clown dirigido por Vicky Versari. A lo largo de dos días, nos trasladaremos a diferentes espacios donde los payasos podrán ocupar su lugar. Empezaremos con una buena limpieza para reconectar con nosotros mismos y hacer sitio. A esto le seguirá un alegre revoltijo espumoso que nos entusiasmará a todos y nos hará entrar en el juego, solos con nosotros mismos o con los demás. Habrá risas, lágrimas, trabajo en grupo, soledad y experimentación. Pero, sobre todo, daremos un paso más hacia lo desconocido y abriremos un nuevo mundo de posibilidades.

Se proporcionan narices de payaso y maquillaje.

Circ’à Pic präsentiert seinen Clownkurs, der von Vicky Versari geleitet wird. Während dieser zweitägigen Reise werden wir uns in verschiedene Räume begeben, damit die Clowns ihren Platz einnehmen können. Am Eingang gibt es eine gute Entschlackung, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden und Platz zu schaffen. Danach folgt ein fröhliches, schaumiges Rühren, das uns kribbeln lässt und uns ins Spiel bringt, allein mit uns selbst oder mit anderen. Es wird sicher gelacht, geweint, kollektiv, einsam, experimentell. Und vor allem ein weiterer Schritt in Richtung des Unbekannten und der Öffnung des Raums der Möglichkeiten.

Clownsnasen und Schminke werden zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne