Stage d’été Circ’A Pic Chamousseau Château-Chervix, 26 juillet 2023, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

Circ’a pic vous propose ses stages d’été pour enfants de 6 à 13 ans du 23 au 25 Août : jonglerie, équilibre sur objets, portés, acrobatie. Un stage pour adulte le 26 Août : aérien et équilibre sur les mains. Deux soirées animées les 23 et 24 Août : salle de cirque ouverte, spectacle, maquillage, buvette, frites..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Chamousseau

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Circ’a pic offers summer workshops for children aged 6 to 13 from August 23 to 25: juggling, balancing on objects, stunts, acrobatics. A workshop for adults on August 26: aerial and hand balancing. Two evening events on August 23 and 24: open circus hall, show, face painting, refreshments and French fries.

Circ’a pic ofrece cursos de verano para niños de 6 a 13 años del 23 al 25 de agosto: malabares, equilibrios sobre objetos, acrobacias y piruetas. Un curso para adultos el 26 de agosto: equilibrios aéreos y de manos. Dos veladas los días 23 y 24 de agosto: sala de circo abierta, espectáculo, pintacaras, refrescos y patatas fritas.

Circ’a pic bietet vom 23. bis 25. August Sommerkurse für Kinder von 6 bis 13 Jahren an: Jonglieren, Gleichgewicht auf Gegenständen, Hebefiguren, Akrobatik. Ein Kurs für Erwachsene am 26. August: Luftartistik und Handstand. Zwei animierte Abende am 23. und 24. August: offener Zirkussaal, Show, Schminken, Imbiss, Pommes frites.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne