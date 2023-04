Concert : Monteverdi – Piazzolla : « Angel y demonio »- Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Concert : Monteverdi – Piazzolla : « Angel y demonio »- Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Espace Michel Croz -EMC2, 10 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc. Monteverdi – Piazzolla : « Angel y demonio »

Cappella Mediterranea et Mariana Flores

Marianna Flores, soprano – Diego Valentin Flores, baryton – William Sabatier, bandonéon – Leonardo García Alarcón, direction, piano, orgue et épinette.

2023-07-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-10 . EUR.

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Monteverdi – Piazzolla: « Angel y demonio

Cappella Mediterranea and Mariana Flores

Marianna Flores, soprano – Diego Valentin Flores, baritone – William Sabatier, bandoneon – Leonardo García Alarcón, direction, piano, organ and spinet Monteverdi – Piazzolla: « Angel y demonio

Cappella Mediterranea y Mariana Flores

Marianna Flores, soprano – Diego Valentín Flores, barítono – William Sabatier, bandoneón – Leonardo García Alarcón, dirección, piano, órgano y espineta Monteverdi – Piazzolla: « Angel y demonio ».

Cappella Mediterranea und Mariana Flores

Marianna Flores, Sopran – Diego Valentin Flores, Bariton – William Sabatier, Bandoneon – Leonardo García Alarcón, Leitung, Klavier, Orgel und Spinett Mise à jour le 2023-04-08 par Cordon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Espace Michel Croz -EMC2 Adresse Espace Michel Croz -EMC2 Ville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie Lieu Ville Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamonix-mont-blanc/

Concert : Monteverdi – Piazzolla : « Angel y demonio »- Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Espace Michel Croz -EMC2 2023-07-10 was last modified: by Concert : Monteverdi – Piazzolla : « Angel y demonio »- Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Espace Michel Croz -EMC2 Espace Michel Croz -EMC2 10 juillet 2023 Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie