Concert de la Camerata du Mont-Blanc Eglise Saint Michel Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Concert de la Camerata du Mont-Blanc Eglise Saint Michel, 2 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc. 4ème Concert de la Saison de la Camerata du Mont-Blanc.

2023-07-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:30:00. .

Eglise Saint Michel Place de l’église

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



4th Concert of the Mont Blanc Camerata Season 4º Concierto de la Temporada de la Camerata del Mont Blanc 4. Konzert der Saison der Camerata du Mont-Blanc Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

