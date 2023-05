Chamonix film festival 22 cour Bartavel, 13 juin 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Du 13 au 18 juin 2023, le Chamonix film festival donne rendez-vous à tous les passionnés et les amoureux de montagne pour célébrer sa culture et son cinéma. Une troisième édition riche en nouveautés, découvertes et rencontres !.

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

22 cour Bartavel Le cinéma Vox

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



From June 13 to 18, 2023, the Chamonix Film Festival will be held for all mountain lovers and enthusiasts to celebrate its culture and its cinema. A third edition rich in novelties, discoveries and meetings!

Del 13 al 18 de junio de 2023, el festival de cine de Chamonix será el punto de encuentro de todos los amantes y aficionados a la montaña para celebrar su cultura y su cine. ¡Una tercera edición rica en novedades, descubrimientos y encuentros!

Vom 13. bis 18. Juni 2023 lädt das Chamonix film festival alle Fans und Liebhaber der Berge ein, um ihre Kultur und ihr Kino zu feiern. Eine dritte Ausgabe, die reich an Neuheiten, Entdeckungen und Begegnungen ist!

