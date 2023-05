Rencontre avec Cédric GRAS 129 rue des Moulins, 19 mai 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Cédric Gras vient nous présenter son dernier livre » Alpinistes de Mao » paru aux Editions Stock..

2023-05-19 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-19 18:30:00. .

129 rue des Moulins Galerie Café des Aiguilles

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Cédric Gras comes to present us his last book « Alpinistes de Mao » published by Editions Stock.

Cédric Gras presentará su último libro « Alpinistes de Mao » publicado por Editions Stock.

Cédric Gras stellt sein neues Buch « Alpinistes de Mao » vor, das im Stock-Verlag erschienen ist.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc