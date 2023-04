Nuit Européenne des Musées à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90 rue des Moulins, 13 mai 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

De 14h à 18h et de 19h à 23h : visite libre et gratuite de l’exposition temporaire « L’euphorie des montagnes : André Contamine et l’alpinisme des années 1950 – 1960″

À 21h : visite guidée, en accès libre dans la limite des places disponibles.

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. .

90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



From 2 to 6 pm and from 7 to 11 pm: free visit of the temporary exhibition « The euphoria of the mountains: André Contamine and mountaineering in the 1950s and 1960s

At 9pm: guided tour, free access within the limits of available seats

De 14:00 a 18:00 y de 19:00 a 23:00: visita gratuita de la exposición temporal « La euforia de la montaña: André Contamine y el alpinismo en los años 50 y 60

A las 21:00 h: visita guiada, acceso libre según disponibilidad

Von 14 bis 18 Uhr und von 19 bis 23 Uhr: freie und kostenlose Besichtigung der Sonderausstellung « L’euphorie des montagnes: André Contamine et l’alpinisme des années 1950 – 1960 » (Die Euphorie der Berge: André Contamine und der Alpinismus der 1950er und 1960er Jahre)

Um 21 Uhr: Führung, freier Zugang nach Maßgabe der verfügbaren Plätze

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc