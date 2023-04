Soirée hommage Jacques PERRIN » la griffe et la dent » 22 cour Bartavel, 26 avril 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Dans l’Est africain, des espèces animales d’une extraordinaire variété se côtoient, se mêlent, s’examinent avec indifférence. Film impitoyable et fascinant non pas sur mais avec les animaux..

2023-04-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-26 22:30:00. .

22 cour Bartavel Le cinéma Vox

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In East Africa, animal species of extraordinary variety live side by side, mingling and examining each other with indifference. A merciless and fascinating film not about but with animals.

En África Oriental, una extraordinaria variedad de especies animales conviven, se mezclan y se examinan con indiferencia. Una película despiadada y fascinante no sobre sino con animales.

Im Osten Afrikas leben Tierarten von außergewöhnlicher Vielfalt nebeneinander, vermischen sich und untersuchen sich mit Gleichgültigkeit. Gnadenloser und faszinierender Film nicht über, sondern mit Tieren.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc