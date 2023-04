FÊTE DU PRINTEMPS JAPONAIS 99 rte de la Patinoire, 26 avril 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Dans le cadre du 45ème anniversaire du jumelage Chamonix – Fujiyoshida, la médiathèque de Chamonix fête le printemps japonais..

2023-04-26 à ; fin : 2023-05-05 . .

99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Within the framework of the 45th anniversary of the twinning between Chamonix and Fujiyoshida, the media library of Chamonix celebrates the Japanese spring.

Con motivo del 45 aniversario del hermanamiento entre Chamonix y Fujiyoshida, la mediateca de Chamonix celebra la primavera japonesa.

Im Rahmen des 45-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Chamonix – Fujiyoshida feiert die Mediathek von Chamonix den japanischen Frühling.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc