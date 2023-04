LE BOUQUET FINAL 2023 Domaine de Balme-Le Tour, 15 avril 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Fête de fermeture du Domaine de Balme – Slalom géant par équipe de 2, déguisée de préférence – Barbecue et DJ Music au Restaurant Les Ecuries.

Possibilité de report au 16 avril.

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 16:30:00. .

Domaine de Balme-Le Tour

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Closing party of the Domaine de Balme – Giant slalom by team of 2, preferably in disguise – Barbecue and DJ Music at the Restaurant Les Ecuries.

Possibility of postponement to April 16

Fiesta de clausura del Domaine de Balme – Eslalon gigante en equipos de 2, preferiblemente disfrazados – Barbacoa y música DJ en el Restaurante Les Ecuries.

Posibilidad de aplazamiento al 16 de abril

Abschlussfest der Domaine de Balme – Riesenslalom in Zweierteams, am besten verkleidet – Barbecue und DJ-Musik im Restaurant Les Ecuries.

Möglichkeit der Verschiebung auf den 16. April

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc