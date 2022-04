Chamonix film festival Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Chamonix film festival Chamonix-Mont-Blanc, 14 juin 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Chamonix film festival Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc

2022-06-14 – 2022-06-19 Le cinéma Vox 22 cour Bartavel

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 19 Rendez-vous pour la seconde édition du Chamonix film festival. Au programme : les meilleures films de l’année, rencontres & conférences avec les personnalités du moment, le Petzl altitude camp,… 5 jours dédiés aux amoureux et passionnés de montagne ! contact@chamonixfilmfestival.fr https://www.chamonixfilmfestival.fr/fr/bienvenue/ Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Chamonix film festival Chamonix-Mont-Blanc 2022-06-14 was last modified: by Chamonix film festival Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 14 juin 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie