CHAMINAS chante BRAMI + FAROUCHE ZOé L’intermediaire, 22 octobre 2021, Marseille.

L’intermediaire, le vendredi 22 octobre à 20:30

FAROUCHE ZOÉ & les Garçons Electriques : FreakFolkDiscoPunk from Mars. & Chansonnettes soniques NEW SONGS & LINE UP !!! Blandine! Blandine! : Romanian Violin, chant, mini clavier, mini percussions / Hugo Palomba : chant, accoustic guitare, machines / il Maestro Stefano Fillipi : electric guitare, mandoline, banjo, lyrical vocal, saturations/ Festif et désinvolte, avec ses chansonnettes soniques en Français, Napolitain, Anglais ou Allemand, FAROUCHE ZOé & les Garçons Électriques et son universel folk punk dance floor seront là en chair et en os pour vous retapisser les oreilles et vous faire tricoter des genoux. A fond et toujours au second degré…un nightclubbing alternatif qui déboite, qui mixe les langues, les genres et les styles . [https://www.facebook.com/Farouche-ZOé-the-Electric-Boys](https://www.facebook.com/Farouche-ZOé-the-Electric-Boys) CHAMINAS Chante BRAMI : Les textes datent d’une trentaine d’années et sont signés Brigitte Brami et la voix et la musique Laure Chaminas.. Amours inexpérimentées, passions platoniques et rêves toujours insatisfaits rythment cette balade aux accents atypiques. [https://www.facebook.com/Chaminas-Chante-BRAMI-110647787927423/](https://www.facebook.com/Chaminas-Chante-BRAMI-110647787927423/)

5€

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T23:30:00