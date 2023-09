48h Nature en Nouvelle Aquitaine Chameyrat, 1 octobre 2023, Chameyrat.

Se rencontrer et découvrir l’avifaune ! Dans le cadre de l’exposition des Jardiniers du Puy Mézier et des 48 h 00 Nature, tenue de stand LPO toute la journée et balade ornithologique en matinée de 09h00 à 12h00 . Animateur : Gérard Nonique-Desvergnes. Nature et culture : expos, conférences, contes… Découvertes nature : visites, animations faune, flore. Tous publics -.

Meet and discover birdlife! As part of the Jardiniers du Puy Mézier exhibition and 48 h 00 Nature, LPO stand all day and bird walk in the morning from 09:00 to 12:00. Host: Gérard Nonique-Desvergnes. Nature and culture: exhibitions, conferences, storytelling… Nature discoveries: visits, wildlife and flora activities. All publics –

Conozca y descubra la avifauna En el marco de la exposición Jardiniers du Puy Mézier y de la manifestación 48 h 00 Nature, se instalará un stand de la LPO durante todo el día y se organizará un paseo ornitológico por la mañana, de 9.00 a 12.00 horas. Anfitrión: Gérard Nonique-Desvergnes. Naturaleza y cultura: exposiciones, conferencias, cuentacuentos… Descubrimiento de la naturaleza: visitas, actividades de fauna y flora. Abierto a todos

Sich treffen und die Vogelwelt entdecken! Im Rahmen der Ausstellung der Jardiniers du Puy Mézier und der 48 h 00 Nature, LPO-Stand den ganzen Tag und ornithologische Wanderung am Vormittag von 09:00 bis 12:00 Uhr. Moderator: Gérard Nonique-Desvergnes. Natur und Kultur: Ausstellungen, Vorträge, Märchen… Naturentdeckungen: Besichtigungen, Animationen Fauna, Flora. Alle Altersgruppen –

