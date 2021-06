Les Houches Chalet de Montvauthier Haute-Savoie, Les Houches Cham’Explo Chalet de Montvauthier Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Cham’Explo Chalet de Montvauthier, 1 août 2021-1 août 2021, Les Houches. Cham’Explo

du dimanche 1 août au dimanche 8 août à Chalet de Montvauthier

_**Nos Petits Explorateurs vont pouvoir découvrir quelques merveilles de la Vallée de Chamonix…**_ à commencer par le reblochon… que les enfants iront fabriquer dans une Ferme Pédagogique. Ils iront également visiter les Jardin des Cimes, ses parfums, ses saveurs, ses couleurs et son fantastique panorama sur la chaine du Mont-Blanc. Ils iront également se balader à la Mer de Glace et, si les 400 escaliers ne leur font pas peur, ils pourront même entrer dans la Grotte de Glace ! Pour se rafraichir après tant d’efforts, une petite baignade au plan d’eau biotope de Combloux leur fera le plus grand bien !

500€ ; sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Chalet de Montvauthier 1019, route de Montvauthier, 74310 Les Houches Les Houches Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T08:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T14:58:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Étiquettes évènement : Autres Lieu Chalet de Montvauthier Adresse 1019, route de Montvauthier, 74310 Les Houches Ville Les Houches lieuville Chalet de Montvauthier Les Houches