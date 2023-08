Les vautours des gorges de l’Ardèche Chames 07150 Vallon-Pont-d’Arc Vallon-Pont-d’Arc Catégories d’Évènement: Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc Les vautours des gorges de l’Ardèche Chames 07150 Vallon-Pont-d’Arc Vallon-Pont-d’Arc, 2 septembre 2023, Vallon-Pont-d'Arc. Les vautours des gorges de l’Ardèche Samedi 2 septembre, 09h00 Chames 07150 Vallon-Pont-d’Arc Entrée libre Au cours d’une randonnée de trois heures de difficulté moyenne, partez à la rencontre des vautours des Gorges de l’Ardèche avec Florian Veau, qui les étudie avec passion depuis 20 ans. Il vous fera également découvrir le programme LIFE Gyp’ACT, centré sur le magnifique Gypaète barbu mais dont les actions de conservation contribuent à l’ensemble des vautours.

Tenue de randonnée adaptée à la météo, boisson et encas en autonomie, jumelles conseillées. Chames 07150 Vallon-Pont-d’Arc Chames 07150 Vallon-Pont-d’Arc Vallon-Pont-d’Arc 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « florian.veau@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T12:30:00+02:00

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T12:30:00+02:00 gypaète vautour fauve Vautour fauve – Florian VEAU Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc Autres Lieu Chames 07150 Vallon-Pont-d'Arc Adresse Chames 07150 Vallon-Pont-d'Arc Ville Vallon-Pont-d'Arc Departement Ardèche Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Chames 07150 Vallon-Pont-d'Arc Vallon-Pont-d'Arc latitude longitude 44.376125;4.426006

Chames 07150 Vallon-Pont-d'Arc Vallon-Pont-d'Arc Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallon-pont-d'arc/