Atelier de création ludique autour des outils numériques (modélisation et impression 3D, robotique…). pour les enfants et adolescents. Un atelier animé par Antoine Pollet, responsable du fablab de l’IUT de Nancy. Coût d’une après-midi : 15€, goûter inclus. Certains samedis de 14h à 18h (autres dates à venir pour 2022) Si un de nos ateliers vous intéresse votre inscription est indispensable (sauf atelier libre et gratuit). Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter à l’adresse suivante : [contact@simone.camp](mailto:contact@simone.camp) ou par téléphone au 06.99.68.02.22

